الشرقية للدخان: نراجع تكلفة السجائر شهريا، وهذه أسباب الزيادات الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - أسعار السجائر، قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إنه مع زيادة أسعار المواد الخام بنسبة وصلت إلي 70% كان لزاما علينا تحريك أسعار السجائر.

تحرك سعر الصرف وأسعار السجائر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه حدث تغير في سعر الصرف من 30 الي 50 جنيها للدولار وهذا يزيد من تكلفة إنتاج السجائر وبالتالي كان يجب رفع الأسعار.

حرص الشرقية للدخان على المستهلك

وتابع:"نحن حريصون على المستهلك ولكن هناك أوقات تستوجب تحريك اسعار السجائر، ونحاول امتصاص الزيادات بقدر الإمكان".

زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ بسبب العملة الأجنبية.. ارتفاع سعر ميريت ومارلبورو وال إم وجولد كوست.. والدولار بالبنك المركزي يقفز قبل قرار الفيدرالي شركة جديدة ترفع أسعار السجائر



آلية زيادة أسعار السجائر

ولفت إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وصلت إلي 12% وهي طفيفة جدا ولكنها مطلوبة ولا يجب التأخر فيها، موضحا أن الشركة تراجع التكلفة شهريا فيما يتعلق بالمادة الخام والنقل والجمارك من خلال لجنة مختصة في ظل التغيرات المتسارعة بالعالم، ونضطر لتحريك الأسعار مع زيادة التكلفة.

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