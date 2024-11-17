أبرزهم الصين والهند، 15 دولة تشارك بمعرض أوتوتك للصناعات المغذية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، انطلق معرض "أوتوتك"، أكبر معرض لخدمات ما بعد بيع السيارات في أفريقيا، والمقرر إقامته في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

تم افتتاح المعرض من قبل اللواء شريف الماوردى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ويعد المعرض منصة رائدة للتواصل بين المختصين في هذا القطاع، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والدولية لاستعراض أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة ما بعد بيع السيارات.

شهدت نسخة معرض "أوتوتك 2024" مشاركة عالمية بحضور أكثر من ٣٠٠ شركة عارضة من دول مثل الصين، الهند، تايوان، تركيا، ورومانيا، إلى جانب أكثر من 15 دولة أخرى.

وضمن مساعي تعزيز الوجود المصري في الأسواق الإقليمية، استضاف المعرض بعثات من المشترين من دول إفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، وتنزانيا كما سيقدم للمشترين فرصة فريدة لاكتشاف المنتجات المبتكرة وعالية الجودة من الصناعات المصرية. لن يعزز ذلك فقط فرص التصدير للمنتجات المحلية، بل سيوفر للعارضين المصريين منصة قوية لتوسيع وجودهم في أفريقيا. من خلال تسهيل هذه الروابط، سيلعب معرض"أوتوتك" دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتقوية العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية.

معلقةً على نسخة هذا العام، صرحت هناء يوسف، مديرة معرض "أوتوتك"، قائلةً: "سعداء بنجاح نسخة هذا العام التي اجتذبت حضورًا بزيادة بلغت 80% مقارنةً بالنسخة السابقة. يعكس هذا الإنجاز الزخم الذي تضيفه الفعاليات المتنوعة مثل 'مؤتمر أوتوتك'، العروض الحية، و'برنامج توافق الأعمال'. تتميز نسخة "أوتوتك 2024" بثمانية قطاعات رئيسية: قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الغسيل والعناية،، تعديل السيارات والاكسسوارات،الزيوت والتشحيم، قطع الغيار النقل والمواصلات، والإلكترونيات والنظم.علاوة على ذلك، يستضيف "مؤتمر أوتوتك" مناقشات متميزة تضم خبراء من مختلف المجالات لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة. يعزز ذلك مكانة المعرض كحدث رائد في صناعة ما بعد البيع للسيارات. كما نعمل أيضًا بشكل نشط مع الحكومة المصرية لدعم هذه الصناعة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في صناعة السيارات والتصدير."

جاء على رأس قائمة الشركات البارزة المتواجدة هذا العام "Alpha Trade"، "SMG Engineering"، و"Bishay Co"، التي ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها التكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد في السوق، مما يعكس أهمية الحدث ونمو هذا القطاع في مصر وأفريقيا. كما يعكس معرض "أوتوتك" التزامه بدعم الاقتصاد المصري من خلال مبادرة "صنع في مصر"، والتي تهدف إلى دعم المصنّعين المحليين والترويج لمنتجاتهم على المستوى الدولي، مما يساهم في نمو القطاع الصناعي. حيث كان من بين المشاركين من المصنعين المحليين “Egypt First Filter”، “Defo Egypt”، “Al Fares Radiator”، “Golden Chemical Industries”، و“Sunlube Lubricants”، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات ودعم الإنتاج المحلي.

يُنظم معرض "أوتوتك" من قبل "إنفورما ماركتس"، التي تتميز بكونها من كبار منظمي الفعاليات العالمية، مع محفظة غنية تؤكد التزامها بقيادة نمو الصناعة وتعزيز الابتكار. تمثل هذه المحفظة منصة للتعاون وتبادل المعرفة، مما يساهم في تحقيق تقدم شامل للصناعة في مصر.

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