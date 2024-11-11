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511 مليون دولار قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي - أخبار كلمتك

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511 مليون دولار قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي - أخبار كلمتك

511 مليون دولار قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي - أخبار كلمتك


القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:04 مساءً - سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 511.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2022 /2023.  وذلك   طبقا لتقرير  “ العلاقات الاقتصادية بين مصر  والمملكة العربية  السعودية”،الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين.

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ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية

وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %. 

 حجم الواردات المصرية من السعودية

وبلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار  خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 37.8. 

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 33.9.

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السيسى يتوجه للسعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية غير العادية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، حيث سيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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