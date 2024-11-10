انخفاض الشاي والعدس والفول، تعرف على أسعار السلع الغذائية بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

1.5 جنيه انخفاضًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 56.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 37 إلى 86.5 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر الفول السائب بالأسواق

انخفض سعر الفول السائب بنحو 50 قرشًا في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 43.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 30 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

4 جنيهات انخفاضا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 4 جنيهات في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 57.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 36 إلى 106 جنيهات للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر العدس المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 65.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

انخفاض سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 67.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر العدس بجبة بالأسواق

ارتفع سعر العدس بجبة بنحو 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 63.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

جنيه ارتفاعًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 50 قرشًا عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36.3 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وسجل سعر المكرونة المعبأة استقرارًا في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 31.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

كما استقر سعر المكرونة السائبة في الأسواق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

5.5 جنيه انخفاضا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 227 جنيهًا إلى 255 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 140 إلى 300 جنيه.

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