تصل لـ 19%، تخفيضات على أسعار الدفايات بعروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 10:43 م 11/10/2024 10:43:06 PM

قدم عدد من المحال التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية والسلاسل الكبرى، تخفيضات على أسعار الدفايات بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق يوم 29.

أسعار الدفايات 2024، كلمتك

تخفيضات تصل لـ 19% على أسعار الدفايات في الأسواق

وتراوحت التخفيضات على أسعار الدفايات ضمن عروض الجمعة البيضاء ما بين 7 و19%، وجاءت سعر الدفايات بعد تطبيق التخفيضات كالآتي:

أسعار الدفايات 2024، كلمتك

أسعار الدفايات ضمن عروض الجمعة البيضاء

بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات ريموت كنترول لون رمادي نحو 40 ألف جنيه.

بلغ سعر دفاية فريش فاير 2000 وات لون أسود نحو 4050 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 11 ريشة 2300 وات نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية زيت ميانتا 13 ريشة 2500 وات نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر دفاية مروحة كومفي بلو سوناي 2000 وات تقنية الدوران لون أسود نحو 849 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية مروحة كومفي إير سوناي 2000 وات حماية من الحرارة لون أسود نحو 749 جنيهًا.

أسعار الدفايات 2024، كلمتك

سعر الدفايات ضمن عروض الجمعة البيضاء

بلغ سعر دفاية 3D 5 شمعة 2000 وات نحو 1435 جنيهًا. بلغ سعر دفاية 2D 3 شمعة 1200 وات نحو 1015 جنيهًا. بلغ سعر دفاية فريش 3 شمعة 2100 وات لون أبيض نحو 1435 جنيهًا. بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات نحو 3295 جنيهًا. بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات لون أسود نحو 4 آلاف جنيه. بلغ سعر دفاية سيراميك تورنيدو 2000 وات نحو 3845 جنيهًا.

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