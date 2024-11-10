13.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:50 مساءً - بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 13.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.290 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 38.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.318 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

وقد استحوذت الأسهم على 42.92 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 57.06 % خلال الجلسة.

تداولات بداية الأسبوع



ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.267 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 38927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13777 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3265 نقطة.

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