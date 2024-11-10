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"مؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة سلامة الغذاء" دورة تدريبية بغرفة الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

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"مؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة سلامة الغذاء" دورة تدريبية بغرفة الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

"مؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة سلامة الغذاء" دورة تدريبية بغرفة الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:13 مساءً - نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برنامج تدريبي تحت عنوان: "⁠مؤشرات الأداء الرئيسية لأنظمة سلامة الغذاء" بحضور عدد من الشركات أعضاء الغرفة.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين الغرفة ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (TAIB) الممول من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

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أهداف البرنامج التدريبي

 ويهدف التدريب إلى إنشاء مؤشرات الأداء، التفريق بين الأهداف التشغيلية والتكتيكية، تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، معرفة عوامل نجاح مؤشرات الأداء، وتضمين مؤشرات الأداء فى نظام إدارة الجودة وسلامة الغذاء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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