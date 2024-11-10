خبيرة: البورصات الخليجية تصعد جماعيا بعد خفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 09:16 م 11/10/2024 9:16:20 PM

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، انه بعد التفاؤل و استجابة البنوك المركزية لتحركات الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وبعد فوز الجمهوريين بفترة رئاسة للولايات المتحدة الأمريكية وبعد ارتفاع المؤشرات الامريكيه لقمم تاريخية عاد اللون الأخضر يزين مؤشرات منطقة الخليج،فعلي الرغم من ان التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لم يتوقف بعد إلا أن المؤشرات استهلت اسبوع جديد من التداولات على التواجد في المنطقة الخضراء.



ففي المملكه العربيه السعوديه



ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8%وهي تقدر ب 11 نقطة ليصل الي 12141 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.27%وهي تقدر ب 82 نقطة ليصل إلى 6525 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.

وقد تتأثر أسعار النفط بالإيجاب وتعاود الارتفاعات بالتزامن مع اعلان الرئيس دونالد ترامب الاهتمام بالوقود الأحفوري.

كما أن أسعار النفط عاودت الارتفاع بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن توقف العديد من حقول النفط بسبب الأعاصير التي أصابت عددا من الولايات المتحدة الفترة الحالية.

ولكن ما يدعم عدم صعود أسعار النفط لقمم قياسيه دخول منتجين جدد خارج عضوية أوبك بلاس.

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