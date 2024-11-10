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بـ 3 قصص ملهمة، الجمارك تشارك في احتفالية منظمة الجمارك العالمية - أخبار كلمتك

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بـ 3 قصص ملهمة، الجمارك تشارك في احتفالية منظمة الجمارك العالمية - أخبار كلمتك

بـ 3 قصص ملهمة، الجمارك تشارك في احتفالية منظمة الجمارك العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:08 صباحاً - تحتفل منظمة الجمارك العالمية في عام ٢٠٢٥ بالذكرى الأربعين لتأسيس برنامج الزمالة للمنظمة The fellowship programme.

مشاركة الجمارك المصرية في الاحتفالية تأتي من خلال مشاركة القصص الملهمة لثلاث مشاركات بالبرنامج ضمن قصص النجاح التي ستعرضها المنظمة ضمن فعاليات الاحتفالية وجاءت مشاركات الزميلات كالتالي:

مشاركة قصص ملهمة لـ 3 مشاركات بالبرنامج الزمالة للمنظمة

  1. نهاد عسكر، المشاركة في في برنامج الزمالة الخامس والخمسين للناطقين باللغة الإنجليزية.
  2. ماجي ملاوي، المشاركة في في برنامج الزمالة الخامس والستين للناطقين باللغة الفرنسية.
  3. منيرة ناجي، المشاركة في في برنامج الزمالة السادس والسبعين للناطقين باللغة الإنجليزية.

ويشكل برنامج الزمالة جزءًا من برنامج تنمية المهارات الادارية والقيادية للمسئولين الجمركيين بهدف تطوير قدرات الإدارة لدى الإدارات الأعضاء.

 ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الإدارات الجمركية في تطويرها التنظيمي من خلال تزويد المسئولين الجمركيين المشاركين بالمعرفة والقدرات الفنية المتعلقة بأنشطة الإصلاح والتحديث في إدارتهم.
 

وبالتالي، تم اختيار المشاركين في هذا البرنامج على أساس مهارات المرشحين وقدراتهم التحليلية وقدراتهم على العمل والتطوير.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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