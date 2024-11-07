شركة جديدة تعلن ارتفاع أسعار السجائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - ارتفاع أسعار السجائر، قررت شركة فيليب موريس، رفع أسعار سجائر مرلبورو، وميريت، إل إم، بأنواعها في الأسواق، وذلك بداية من اليوم.

وجاءت الأسعار طبقا للمستند الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه كالتالي:

أسعار سجائر شركة فيليب موريس بعد رفعها

بلغ سعر علبة سجائر مارلبورو بأنواعها 89 جنيهًا

وصل سعر مرلبورو كرافت ريد، نحو 74 جنيهًا للعلبة الواحدة.

وصل سعر إل آند إم بأنواعها بـ 69 جنيهًا.

وصل سعر ميريت بأنواعها بـ 95 جنيهًا.

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