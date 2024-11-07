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شركة جديدة تعلن ارتفاع أسعار السجائر - أخبار كلمتك

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شركة جديدة تعلن ارتفاع أسعار السجائر - أخبار كلمتك

شركة جديدة تعلن ارتفاع أسعار السجائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - ارتفاع أسعار السجائر، قررت شركة فيليب موريس، رفع أسعار سجائر مرلبورو، وميريت، إل إم، بأنواعها في الأسواق، وذلك بداية من اليوم.

وجاءت الأسعار طبقا للمستند الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه كالتالي:  

أسعار سجائر شركة فيليب موريس بعد رفعها

بلغ سعر علبة سجائر مارلبورو بأنواعها 89 جنيهًا

وصل سعر مرلبورو كرافت ريد، نحو 74 جنيهًا للعلبة الواحدة. 

وصل سعر إل آند إم بأنواعها بـ 69 جنيهًا.  

وصل سعر ميريت بأنواعها بـ 95 جنيهًا.  

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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