زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، زيادة أسعار سجائر “تارجت”،" تايم “،”سيلكت "، وذلك في إطار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

وارتفع سعر سجائر تارجت، تايم بأنواعها، سيلكت ليصبح السعر للمستهلك 38.75 جنيه.

وتمت زيادة الأسعار بنسبة 12% تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أسباب زيادة أسعار السجائر.. تغيير سعر صرف الدولار وغلاء المواد الخام وتكلفة الشحن.. والضرائب والتأمين الصحي «بالقائمة»

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