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ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - سعر الدولار ، ترصد كلمتك أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

 وشهد  سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا ليتخطى رسميًّا سعر الــ 49 جنيهًا في البنك المركزى المصري، وذلك قبيل ساعات من اجتماع الاجتياطى الفيدرالى الأمريكى مساء اليوم، وتوقعات بانخفاض لاسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى.  

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية،  اليوم كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.18 جنيهًا للشراء و49.28  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

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سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر، كلمتك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيهًا للبيع.

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البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى، كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي  حوالي 49.25 جنيهًا للشراء و49.35 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجاري، كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.26 جنيهًا للشراء و49.36 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر، كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية  حوالي 49.25 جنيهًا للشراء و49.35 جنيهًا للبيع.

 

بنك الاسكندرية - كلمتك 
بنك الإسكندرية، كلمتك 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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