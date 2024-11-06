إقامة المسابقة الرياضية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام السادس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - للعام السادس على التوالي تقام فعاليات المسابقة الرياضية في ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين واعادة التأمين في نسخته السادسة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين، حيث تُقام فعاليات المسابقة الرياضية على هامش الملتقى مستقطبةً اهتمامًا وإقبالًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الشركات والهيئات، ويأتي ذلك في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين على تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين وتشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز الروح الجماعية وروح الفريق بينهم.



وجدير بالذكر ان المسابقة الرياضية تشمل العديد من المسابقات ومن ضمنها: مسابقة كرة القدم، مسابقة تنس ارضي، مسابقة تنس الطاولة، حيث يشارك في مسابقة كرة القدم 30 لاعبًا سيتم توزيعهم على 5 فرق، بينما التنس تضم هذا العام 8 متنافسين، وتنس الطاولة وصل عدد المشاركين الى 24 متسابقًا.



ومن المقرر أن تُقام جميع المسابقات يوم الأحد، الموافق 10 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث سيتنافس المشاركون بروح رياضية عالية، وستُختتم هذه الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين.



نتائج مسابقات العام الماضي:

الفائزون في مسابقة كرة القدم:

المركز الأول: فريق الموج الأزرق

محمود رسلان.

شريف رسلان.

جمال عبد الوهاب

د. ريمون نبيل

هاني فرج - الاتحاد المصري للتأمين.

الفائزون في مسابقة التنس:

المركز الأول: محمد موافي

المركز الثاني: ماهر الجيلاني.

المركز الثالث د. محمد عبد الفضيل

الفائزون في مسابقة تنس الطاولة:

المركز الأول: د. أحمد سامي - كلية التجارة، جامعة القاهرة.

المركز الثاني: سامح سمير.

المركز الثالث: خالد عبد الصادق.

وتأتي هذه الفعاليات الرياضية كجزء من الجهود لتعزيز الروابط والتواصل بين المشاركين في أجواء مفعمة بالحماس وروح المنافسة، ونتمنى لجميع المشاركين في النسخة الحالية من المسابقة الرياضية حظًا سعيدًا، ونسعى لتوفير تجربة متميزة تعكس روح التعاون والمنافسة الشريفة.

وتأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953 وهو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

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