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الرئيسية مال واقتصاد

زيادة كبيرة في سعر الأولين، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

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زيادة كبيرة في سعر الأولين، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في سعر الأولين، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:44 مساءً - أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع سعر زيت الأولين نحو 4000 جنيه في الطن.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

استقرار أسعار عباد الشمس والذرة وارتفاع الصويا بالأسواق

كما ارتفع أسعار الصويا الخام والمكرر والمنزوع نحو 1000 جنيه، مقابل استقرار سعر زيت عباد الشمس والذرة.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 55 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 56 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60 ألف جنيه، بارتفاع 4000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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طن الأولين يرتفع 500 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام في الأسواق

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انخفاض الصويا لليوم الثالث، تطورات مبشرة عن أسعار الزيت الخام بالأسواق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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