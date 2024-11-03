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الرئيسية مال واقتصاد

بنسبة 21.55%، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات البورصة اليوم - أخبار كلمتك

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بنسبة 21.55%، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات البورصة اليوم - أخبار كلمتك

بنسبة 21.55%، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات البورصة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - الأحد 03/نوفمبر/2024 - 09:09 م 11/3/2024 9:09:30 PM

مؤشرات التداول، كلمتك
مؤشرات التداول، كلمتك

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 323.440.512 جنيه، بنسبة  تقدر بــ 21.55 %.

 

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حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57%  عند مستوى 30833 نقطة
  • وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21%  عند مستوى 8126 نقطة
  • وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47%  عند مستوى 3183 نقطة.

 

مؤشرات - كلمتك 
مؤشرات - كلمتك 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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