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البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات  الأحد  3 نوفمبر 2024، أول  جلسات شهر نوفمبر.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95%  عند مستوى 30950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87%  عند مستوى 38356 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94%  عند مستوى 13569 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44%  عند مستوى 8144 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.30%  عند مستوى 11370 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74%  عند مستوى 3191 نقطة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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