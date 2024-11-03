مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع الإقليمي لخدمات نقل الدم بالمصانع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - كشفت جمعية مستثمري العاشر من رمضان عن توقيع بروتوكول مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالزقازيق بهدف توفير إمدادات دائمة من الدم الآمن لأبناء مدينة العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور محمد الغندور رئيس لجنة الصحة بالجمعية أن البرتوكول يتضمن تلبية احتياجات المرضى المنطقة بشكل مستمر. كما ينص البروتوكول على إجراء الفحوصات الطبية الضرورية للمتبرعين للتأكد من سلامة الدم المتبرع به، وهو ما يعزز من الثقة بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف أن لجنة الصحة بجمعية المستثمرين تقوم بدور رئيسي في تنظيم حملات تبرع منتظمة من خلال التنسيق مع أعضائها والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، لضمان توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة الآخرين، موضحًا أن هذه الحملات ستساعد على بناء مخزون دم كافٍ لمواجهة الحالات الطارئة للعاملين بالمدينة، مما يساهم في دعم الأمن الصحي لمجتمعنا.



وحضر توقيع البروتوكول الدكتورة نانسي عبد الحي مديرة المركز الإقليمي والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام جمعية المستثمرين وعدد من قيادات الصحة وأعضاء جمعية المستثمرين.

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