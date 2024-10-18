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التمثيل التجاري المصري في بريتوريا يشارك باجتماع مجلس أعمال الـ"بريكس" - أخبار كلمتك

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التمثيل التجاري المصري في بريتوريا يشارك باجتماع مجلس أعمال الـ"بريكس" - أخبار كلمتك

التمثيل التجاري المصري في بريتوريا يشارك باجتماع مجلس أعمال الـ"بريكس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - شارك المكتب التجاري المصري في بريتوريا في اجتماع مجلس أعمال البريكس مع ممثلي الدول الأعضاء بالتجمع ودول البريكس PLUS  المُعتمدين في جنوب إفريقيا، استعدادًا لقمة مجموعة بريكس في الفترة بين 22 و24 أكتوبر 2024 في مدينة كازان الروسيـــــــــــة بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء.

 

 وبدعوة من الجانب الجنوب إفريقي بمجلس أعمال البريكس Brics Business Council، شارك المكتب التجاري المصري في بريتوريا في اللقاء الذي نظمه المجلس عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ممثلي الدول الاعضاء بالتجمع ودول البريكس PLUS المُعتمدين في بريتوريا بهدف استعراض ملامح التطورات منذ قمة البريكس الأخيرة التى عقدت فى جوهانسبرج فى أغسطس 2023 والتى ترأس وفد مصر بها د/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكان من أبرز نتائجها الإعلان عن دعوة مصر و5 دول أخرى (هي الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) للانضمام إلى بريكس كأعضاء جُدد بداية من الأول من يناير 2024، لتلتحق بذلك بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم، والذي يُعد علامة فارقة تاريخيًا في تعزيز زخم التعاون، في إطار المجموعة وكذا تضامن الجنوب العالمــــي.


 كما شارك فى اللقــاء أيضًا ممثلين عن دول التجمع (الصين – روسيا – البرازيل – جنوب أفريقيا – الهند – إثيوبيــــــا) وبعض أعضاء الجانب الجنوب أفريقي بمجلس أعمال البريكس بالإضافة لممثلين عن جهات حكومية منها وزارتى التجارة والخارجيـــــــة الجنوب إفريقيـــة.


 واستعـــــرض المكتب خلال اللقاء أهمية إنضمام مصر لتجمع البريكس اعتبارًا من 1/1/2024 كأحد أبرز نتائج قمة جوهانسبرج أغسطس 2023 وأهدافــــه من الجانب الاقتصادى والتجارى والفوائد التى عادت على مصر كأحد نتائج الانضمام لهذا التجمع الهام والحيوي أبرزها فتح أسواق هامة وحيوية أمام الصادرات المصرية وكذا التركيز على دول محورية لجذب الاستثمارات منها وأهمها الصين والهند 

 

كما تم التطرق إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مصرى جنوب افريقي يساهم فى تعزيز حركة التجارة البينية والاستثمارية بين البلدين على أن يكون مجلس أعمال البريكس هو النواة الاساسية لتشكيل هذا المجلس.

 

مجلس أعمال البريكس

تجدر الاشارة الى أن مجلس أعمال البريكس  تأسس خلال قمة البريكس الخامسة التي عُقدت في مارس 2013 بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا. 

 

وجاء ذلك بهدف تأسيس منصة استشارية من شأنها تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعات الاعمال فى دول البريكس الخمس (روسيا – الصين – الهند – جنوب أفريقيا - البرازيل)، وإنشاء إطار مؤسسي لمجتمعات الأعمال في دول البريكس، بالإضافة إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين دول البريكس ودول بريكس PLUS  علاوة على تركيزها بالعمل على تحديد المشكلات والعقبات أمام مجتمعات الأعمال في تلك الدول وتقديم حلول وتوصيات لحلها والتغلب عليها بغية تحقيق معدلات إستثمار وتجارة بينية أعلـى. 


ويهتم مجلس أعمال البريكس بمختلف مجالات التعاون الاقتصادي، وبالعمل على تسهيل أطر التعاون فى تلك المجالات حيث تم تقسيم مجالات الاهتمام والعمل داخل المجلس إلى مجموعات نوعية حسب طبيعة النشاط التجارى أو الاستثماري كتأسيس مجموعات عمل للاستثمار الزراعي، والطيران، ومجموعة عمل رفع القيود التجارية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة والاقتصاد الاخضر، والخدمات المالية والمصرفية، والبنية التحتية، والتصنيع، ومجموعة عمل تنمية المهارات وبناء القدرات.

 

السيسي: منتدى البريكس منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى أعمال تجمع البريكس يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع.

 

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي المسجلة بمنتدى أعمال تجمع البريكس.

 

 وقال الرئيس السيسي: “نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا  لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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