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خرق جديد لوقف إطلاق النار، مسيرة تابعة للاحتلال تستهدف جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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خرق جديد لوقف إطلاق النار، مسيرة تابعة للاحتلال تستهدف جنوب لبنان - أخبار كلمتك

خرق جديد لوقف إطلاق النار، مسيرة تابعة للاحتلال تستهدف جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:10 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية أحد السهول في الجنوب.

مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد السهول في جنوب لبنان

وتوغلت قوات الاحتلال  الإسرائيلية في بلدة الطيبة باتجاه ديرسريان وسط إطلاق رشقات رشاشة غزيرة وانفجارات وإحراق منازل.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية أحد السهول بين المجيدية ووادي خنسا، كما نفذت القوات تفجيرا ضخما في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

الجيش اللبناني يستعد لدخول بلدة ⁧حانين

وأنهت قوات الاحتلال  بناء الجدار الاسمنتي بين لبنان إسرائيل على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

 

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هذا وتتحضر قوة من الجيش اللبناني وفريق من الدفاع المدني اللبناني للدخول نحو بلدة ⁧حانين بعد انسحاب جيش الاحتلال  الإسرائيلي منها.

وسمح الجيش اللبناني لعدد من أهالي البياضة وشمع وعلما الشعب والناقورة في القطاع الغربي بزيارة بلداتهم بعد انسحاب قوات الاحتلال  منها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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