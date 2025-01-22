بينها أدوات عسكرية، شاب فلسطيني يعثر على مقتنيات السنوار في موقع استشهاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:15 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن شابا فلسطينيا تمكن من الوصول إلى الموقع الذي استشهد فيه قائد حركة "حماس" يحيى السنوار بعد اشتباكه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

العثور على جعبة السنوار في موقع استشهاده

وأكد الشاب أنه عثر على "الجعبة العسكرية للسنوار" بين أنقاض المنزل الذي شهد استشهاد السنوار في تل السلطان بمخيم بدر، وكانت تحتوي على معدات وأدوات عسكرية كانت بحوزته خلال الاشتباك.

كما تم انتشال الأريكة التي كان يجلس عليها في لحظاته الأخيرة من تحت الركام، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف كل المربع السكني، بما فيه المنزل الذي شهد مقتل السنوار.

إسرائيل ترفض تسليم جثة السنوار

واستشهد يحي السنوار في 16 أكتوبر 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح، جنوب القطاع، بعدما رصده صدفة من قبل جنود الاحتلال.

وعلى الرغم من اتفاقيات تبادل الأسرى التي تمت بين إسرائيل و"حماس" ودخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، لا تزال إسرائيل ترفض تسليم جثة السنوار إلى الحركة.

ويعتبر هذا الرفض جزءا من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد في الاحتفاظ بجثث قادة المقاومة كأوراق ضغط في المفاوضات المستقبلية.

وأثار هذا القرار غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث يُعتبر تسليم الجثث قضية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى.

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