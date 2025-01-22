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بينها أدوات عسكرية، شاب فلسطيني يعثر على مقتنيات السنوار في موقع استشهاده - أخبار كلمتك

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بينها أدوات عسكرية، شاب فلسطيني يعثر على مقتنيات السنوار في موقع استشهاده - أخبار كلمتك

بينها أدوات عسكرية، شاب فلسطيني يعثر على مقتنيات السنوار في موقع استشهاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:15 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن شابا فلسطينيا تمكن من الوصول إلى الموقع الذي استشهد فيه قائد حركة "حماس" يحيى السنوار بعد اشتباكه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

العثور على جعبة السنوار في موقع استشهاده

وأكد الشاب أنه عثر  على "الجعبة العسكرية للسنوار" بين أنقاض المنزل الذي شهد استشهاد  السنوار في تل السلطان بمخيم بدر، وكانت تحتوي على معدات وأدوات عسكرية كانت بحوزته خلال الاشتباك.

كما تم انتشال الأريكة التي كان يجلس عليها في لحظاته الأخيرة من تحت الركام، حيث قام جيش الاحتلال  الإسرائيلي بنسف كل المربع السكني، بما فيه المنزل الذي شهد مقتل السنوار.

إسرائيل ترفض تسليم جثة السنوار

واستشهد يحي السنوار في 16 أكتوبر 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح، جنوب القطاع، بعدما رصده صدفة من قبل جنود الاحتلال.

وعلى الرغم من اتفاقيات تبادل الأسرى التي تمت بين إسرائيل و"حماس" ودخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، لا تزال إسرائيل ترفض تسليم جثة السنوار إلى الحركة.

ويعتبر هذا الرفض جزءا من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد في  الاحتفاظ بجثث قادة المقاومة كأوراق ضغط في المفاوضات المستقبلية.

 وأثار هذا القرار غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث يُعتبر تسليم الجثث قضية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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