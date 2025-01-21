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وزير الخارجية: ملف الهجرة تحدٍ مشترك لـ مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: ملف الهجرة تحدٍ مشترك لـ مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: ملف الهجرة تحدٍ مشترك لـ مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:10 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع دبرافكا سويسا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وذلك خلال زيارته إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم الثلاثاء؛ لبحث سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في منطقة المتوسط.

تحقيق استقرار وأمن المنطقة

أكد عبد العاطي أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد أمرًا حيويًا من أجل تحقيق استقرار وأمن المنطقة التي تموج باضطرابات متعددة، لا سيما وأن ذلك يمثل مصلحة مشتركة للطرفين المصري والأوروبي، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما في ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو لحزمة الدعم المالي الأوروبى.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في يونيو ٢٠٢٤، وتنفيذ ٢٩ اتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر بقيمة ٤٩ مليار يورو. 

وأضاف عبد العاطي أن ملف الهجرة يمثل تحديًا مشتركًا لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وأن التعاون في هذا المجال يتعين أن يتم بصورة متوازنة تحقق مصالح الطرفين وتلبي أولوياتهما، ومن ثم يتعين أن يكون التعاون في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، عن طريق تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، واستعرض الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطًا باستضافة ملايين الأجانب.

 التحديات المشتركة والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول

وشدد وزير الخارجية على ضرورة التعاون في منطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام القانون الدولى، مشيرا إلى الدور المحورى لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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