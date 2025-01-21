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بعد تنحي رئيس الأركان الإسرائيلي، إعلام عبري يكشف سلسلة استقالات في قيادة جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

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بعد تنحي رئيس الأركان الإسرائيلي، إعلام عبري يكشف سلسلة استقالات في قيادة جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

بعد تنحي رئيس الأركان الإسرائيلي، إعلام عبري يكشف سلسلة استقالات في قيادة جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:10 مساءً - قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك سلسلة من الاستقالات في قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن يارون فنكلمان قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استقالته وقال في كتاب استقالته: "فشلت في 7 أكتوبر في حماية النقب الغربية".

وأضاف قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كتاب استقالته: "الفشل في 7 أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".

استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

ومنذ قليل، أعلن هرتسي هليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم استقالته على أن تكون نافذة بدءا من 6 مارس المقبل.

وجاء في رسالته: "أبلغت وزير الجيش استقالتي على ضوء الاعتراف بفشلنا في 7 أكتوبر".

وأضاف: "أتحمل المسئولية عن فشل الجيش".

وتأتي هذه الاستقالة بعد التحقيقات الجارية بشأن هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، حيز التنفيذ، بعد 471 يوما من العدوان. 

ويأتي هذا الإعلان عقبَ موافقةِ حكومةِ الاحتلال على اتفاقِ وقف إطلاق النار، حيث صوتَ أربعه وعشرون وزيرا لصالحِ الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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