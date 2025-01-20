الجيش اللبناني يؤجل دخوله إلى بلدة جنوبية بعد مواجهة دبابات إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:40 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن الجيش اللبناني أجل دخوله إلى بلدة طلوسة في جنوبي البلاد بعد مواجهة دبابات إسرائيلية في وادي السلوقي.

الجيش اللبناني يؤجل دخوله إلى بلدة طلوسة

وتوغلت آليات تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة وادي السلوقي وقامت بعملية تمشيط.

وفوجئت قوة الجيش اللبناني التي كانت متوجهة للدخول الى بلدة طلوسة بوجود ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية خلف ساتر ترابي عند مفرق بلدة بني حيان في منطقة وادي السلوقي ما أدى إلى تأجيل مهمة الجيش اللبناني بالدخول إلى بلدة طلوسة.

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2023، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأهم بنود الاتفاق تنص على الآتي:

يبدأ وقف الأعمال القتالية صباح الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

تتوقف إسرائيل عن "تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، برا وبحرا وجوا".

وتوقف كل الجماعات المسلحة في لبنان (أي حزب الله وحلفائه) عملياتها ضد إسرائيل.

ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، ويكمل انسحابه في أجل لا يتعدى 60 يوما.

بدء عودة المدنيين النازحين من الجانبين إلى ديارهم.

كما تضمن الاتفاق نصوصا تحفظ حق لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس.

ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

ينشر الجيش اللبناني قواته في جنوب الليطاني (نحو 10 آلاف جندي) بما يشمل 33 موقعا على الحدود مع إسرائيل.

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