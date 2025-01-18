وول ستريت جورنال: موعد وقف إطلاق النار بغزة قد يتغير قليلًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:40 مساءً - أفادت وول ستريت جورنال، اليوم السبت، نقلا عن مصادر، بأن توقيت وقف إطلاق النار ونقل الأسرى قد يتغير قليلا وفق الترتيبات اللوجستية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قالت اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في منشور على منصة إكس اليوم السبت.

وقف إطلاق النار في غزة غدا الساعة 8:30 صباحا

وقال الأنصاري في تغريدته: "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 صباح غد بالتوقيت المحلي في غزة. نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مساء الأربعاء الماضي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وحينها، قال وزير الخارجية القطري إن تطبيق الاتفاق سيبدأ الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تحديد ساعة البدء بالضبط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.