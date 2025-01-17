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إسرائيل تعلن موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من رهائن غزة - أخبار كلمتك

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إسرائيل تعلن موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من رهائن غزة - أخبار كلمتك

إسرائيل تعلن موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من رهائن غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:55 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن في غزة متوقع الأحد.

وقف إطلاق النار

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تطبيق الاتفاق، قد يبدأ الإفراج عن أول الرهائن وفق الخطة المرسومة، اعتبارا من الأحد".

من جانبه أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن إسرائيل ستتسلم أسماء كل دفعة من الرهائن البالغ عددهم 33 قبل بيوم واحد من التسليم.

كان مصدر قد أفاد لسكاي نيوز عربية، الجمعة، بأن الخلافات التي وقت في اللحظات الأخيرة جاءت بعدما أصر نتنياهو على إدراج أسماء 9 أسرى إسرائيليين جرحى ضمن القائمة المتفق عليها، إلا أن حماس وافقت على هذا الطلب بشرط إدراج أسماء قادة فلسطينيين بارزين ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب الإفراج عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق، الجمعة، بأن الوساطة القطرية والمصرية كانت حاسمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ورجحت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر إسرائيلية إرجاء جلسة الحكومة للتصويت على اتفاق غزة إلى مساء السبت، مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدلا من يوم الأحد الموعد المقرر لسريان الاتفاق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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