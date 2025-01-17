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وسائل إعلام إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يدخل حيز التنفيذ 12 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

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وسائل إعلام إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يدخل حيز التنفيذ 12 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

وسائل إعلام إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يدخل حيز التنفيذ 12 ظهر الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:55 مساءً -  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يدخل حيز التنفيذ في 12 ظهر الأحد المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.

المرحلة الأولى من صفقة الأسرى 

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، والتي تضمنت أسماء 95 أسيرا.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، مصادقة الحكومة المصغرة على اتفاق غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن تل أبيب حصلت على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم يتم تلبية المطالب الأمنية.

وأكدت حركة حماس، أمس الخميس، التزامها باتفاق وقف النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حركة حماس تحاول خلق أزمة في اللحظات الأخيرة تمنع التوصل لتسوية.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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