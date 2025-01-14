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ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو) - أخبار كلمتك

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ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو) - أخبار كلمتك

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:05 مساءً - أقدم قائد عسكري محسوب على نظام الرئيس السوري الهارب، بشار الأسد، اليوم، على اختطاف عناصر أمنية من الإدارة السورية الجديدة التى يقودها أحمد الشرع.

اختطاف قوات أمنية من الإدارة السورية الجديدة

وقال المقدم مصطفى كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية لوكالة الأنباء السورية "سانا" تمكنت قواتنا الآن بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير عناصرنا الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد اليوم.

وتابع مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية قائلا: إن المدعو "بسام حسام الدين" أحد قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة قام بتفجير نفسه، أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصرنا الأسرى، وهو نفس الشخص الذي هدد بذبح عناصرنا بمقطع مصور قبل ساعات.

مقتل بسام حسام الدين المحسوب على نظام بشار الأسد 

وأوضح، أنه بعد كشف مكان العصابة التي أسرت عناصرنا، قمنا باقتحام معقلهم بشكل فوري والاشتباك معهم، وتمكنا من أسر 5 عناصر، واستمر الاشتباك مع قائدهم المدعو بسام حسام الدين، ليقدم على استعمال قنبلتين لرميهم على عناصرنا الأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين عناصرنا قبل أن تنفجر القنابل فيه ويقتل نفسه.

وتبين من منشورات طالعتها “كلمتك” على مواقع التواصل الاجتماعى، أن بسام حسام الدين، الذي أعلن عن مصرعه خلال تفجير القنابل، من الضباط السابقين فى الجيش السوري إبان عهد بشار الأسد، ونعته صفحات محسوبة على العلويين معتبرة إياه من الشهداء.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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