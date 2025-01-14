ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:05 مساءً - أقدم قائد عسكري محسوب على نظام الرئيس السوري الهارب، بشار الأسد، اليوم، على اختطاف عناصر أمنية من الإدارة السورية الجديدة التى يقودها أحمد الشرع.

اختطاف قوات أمنية من الإدارة السورية الجديدة

وقال المقدم مصطفى كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية لوكالة الأنباء السورية "سانا" تمكنت قواتنا الآن بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير عناصرنا الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد اليوم.

وتابع مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية قائلا: إن المدعو "بسام حسام الدين" أحد قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة قام بتفجير نفسه، أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصرنا الأسرى، وهو نفس الشخص الذي هدد بذبح عناصرنا بمقطع مصور قبل ساعات.

مقتل بسام حسام الدين المحسوب على نظام بشار الأسد

وأوضح، أنه بعد كشف مكان العصابة التي أسرت عناصرنا، قمنا باقتحام معقلهم بشكل فوري والاشتباك معهم، وتمكنا من أسر 5 عناصر، واستمر الاشتباك مع قائدهم المدعو بسام حسام الدين، ليقدم على استعمال قنبلتين لرميهم على عناصرنا الأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين عناصرنا قبل أن تنفجر القنابل فيه ويقتل نفسه.

وتبين من منشورات طالعتها “كلمتك” على مواقع التواصل الاجتماعى، أن بسام حسام الدين، الذي أعلن عن مصرعه خلال تفجير القنابل، من الضباط السابقين فى الجيش السوري إبان عهد بشار الأسد، ونعته صفحات محسوبة على العلويين معتبرة إياه من الشهداء.

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