ترامب يحذر نتنياهو من تداعيات عدم إتمام صفقة تبادل مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:10 مساءً - كشفت مصادر مطلعة أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما السبت الماضي، بتحذيرات حول تداعيات عدم إبرام صفقة تبادل الأسرى قد تؤثر على إسرائيل أيضًا.

وأكدت المصادر أن المبعوث شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق في هذا الملف لتجنب أية تبعات سلبية محتملة على المستويات السياسية والأمنية.

حماس: تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ونأمل استكمالها قريبًا

فيما أعلنت حركة حماس، في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات المتعلقة بالقضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أنها تعمل على استكمال ما تبقى من التفاهمات في أقرب وقت ممكن، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة.

ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، أن 80% من قادة لواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة.



وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان، عن مقتل 10 جنود وإصابة العشرات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ72 ساعة الأخيرة في شمال قطاع غزة.



مقتل أكثر من 10 جنود إسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

وقال أبو عبيدة "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن "الخسائر في صفوف جيش الاحتلال هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".



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