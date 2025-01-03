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زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

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زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:50 مساءً - أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، تسجيل  هزة أرضية اليوم الجمعة، بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر في العاصمة الجزائر.

هزة أرضية تضرب العاصمة الجزائرية 

وبحسب بيان نشره المركز في صفحته على موقع "فيسبوك"، تم تسجيل  الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة زوالا و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجة على سلم ريختر.

وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ 4 كم جنوب شرق منطقة دار البيضاء، في ولاية الجزائر.

ومن جهتها، كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه لم يتم تسجيل أي نداء استغاثة أو تدخل بعد عملية التعرف والاستطلاع عبر مراكز التنسيق العملي لولايات الجزائر، البليدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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