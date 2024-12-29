مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا - أخبار كلمتك

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر - أخبار كلمتك

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر - أخبار كلمتك

عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في زاوية بهذا الموعد - أخبار كلمتك

عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في زاوية بهذا الموعد - أخبار كلمتك

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - بعد خضوع نتنياهو لعملية جراحية.. من هو القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - بعد خضوع نتنياهو لعملية جراحية.. من هو القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

باحث سياسي: الاحتلال يخوض حربًا وجودية لإعادة هندسة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
باحث سياسي: الاحتلال يخوض حربًا وجودية لإعادة هندسة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

باحث سياسي: الاحتلال يخوض حربًا وجودية لإعادة هندسة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - قال أكرم عطا الله، الباحث السياسي، إن إسرائيل تقود حربًا وجودية، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطمح إلى إعادة هندسة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحه وأهدافه.

 

بيئة إقليمية تدعم نتنياهو

وأضاف عطا الله، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة تحولات طرأت في الأشهر الأخيرة ساهمت في خلق بيئة إقليمية تدعم نتنياهو وتمنحه الدافعية للاستمرار في تشكيل الشرق الأوسط بالصورة التي يريدها".

 

اندفاع نتنياهو لتحقيق أهدافه

وتابع: "منذ نهاية الصيف الماضي وحتى الآن، بات نتنياهو أكثر اندفاعًا لتحقيق أهدافه، في العام الماضي، لم تكن إسرائيل قد اجتاحت كامل قطاع غزة، وكانت المقاومة في غزة أقوى مما هي عليه الآن، كما أن حزب الله كان يطرح تساؤلات صعبة أمام إسرائيل للوصول إلى بعض المناطق، إضافة إلى ذلك، كان التهديد الإيراني حاضرًا، وشكل الإقليم مختلفًا عمّا هو عليه اليوم".

إعادة هندسة الشرق الأوسط

وأكد عطا الله أن نتنياهو يسعى لإعادة هندسة المنطقة، رغم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل والتي لم تكن قادرة على تحملها في حروب سابقة.

مضيفًا أن الحرب الحالية تمثل بالنسبة لإسرائيل حربًا وجودية، حيث أن أحداث السابع من أكتوبر هزّت فكرة الاستقرار والأمان، وهي الفكرة التي طالما شجعت يهود العالم على الهجرة إلى الاحتلال والقتال في صفوف جيشه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق