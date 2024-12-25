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بعد تأخر هطول المطر، الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء - أخبار كلمتك

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بعد تأخر هطول المطر، الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء - أخبار كلمتك

بعد تأخر هطول المطر، الأوقاف السورية تدعو لصلاة الاستسقاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - دعت وزارة الأوقاف السورية اليوم الأربعاء، المواطنين إلى صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها نزول المطر.

وزارة الأوقاف في سوريا تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء


 وجاء في بيان صدر عن وزير الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية حسام حاج حسين: "نظرا لتأخر نزول المطر في العديد من المحافظات السورية واقتداء بفعل النبي وصحابته الكرام في مثل هذه النازلة يُطلب إليكم إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة الواقع 26 جمادى الآخرة 1446 هجري الموافق لـ 27 ديسمبر 2024".

 

وأضاف البيان: "لابد من التنبيه على بعض الأمور لحث الناس على فعلها قبل صلاة الاستسقاء": "

1- التوبة والاستغفار.

2- رد المظالم والحقوق.

3- صيام ثلاثة أيام.

4- الإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى.

5- التقرب الى الله تعالى بعمل صالح يدعو الله به.

 كما شدد البيان علي أنه  يستحب إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات خارج القرى والمدن ويستحب إخراج النساء والأطفال إن أمكن، وإن تعذر ذلك تقام في المساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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