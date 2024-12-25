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قائد قسد يضع شرطا لحل قواته والانضمام لجيش سوري جديد - أخبار كلمتك

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قائد قسد يضع شرطا لحل قواته والانضمام لجيش سوري جديد - أخبار كلمتك

قائد قسد يضع شرطا لحل قواته والانضمام لجيش سوري جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، استعداد قواته لحل نفسها والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم، شريطة ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى.

قائد قوات قسد: مستعدون لحل أنفسنا والانضمام إلى جيش سوري جديد
 

وفي تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية، قال عبدي: "نحن ندرك أن هناك وضعا جديدا في سوريا"، مشيرا إلى أن "حزب الأسد حكم بطريقة ديكتاتورية، وكان حكما مركزيا استبداديا".

 
وأضاف: "ما نريده هو أن تكون سوريا لا مركزية، تقوم على مبادئ ديمقراطية تعددية، مع مجالس محلية تتقاسم بعض الصلاحيات بالتوافق مع السلطة المركزية".

وأكد أن الأكراد القادمين من الخارج الذين انضموا إلى قواته للدفاع عن البلدات الكردية ضد تنظيم "داعش" باتوا مستعدين للمغادرة، مشددا على التزام قواته بالهدنة رغم الانتهاكات.

العلاقات مع تركيا

وقال: "الفصائل التابعة لتركيا لم تحترم الهدنة، نحن نرد على الهجمات ضدنا ونعزز خطوط دفاعنا".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أضاف "لن نشكل أي خطر على تركيا ونحن مستعدون للدفاع عن مناطقنا، لكن ما نسعى إليه هو وقف التصعيد"

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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