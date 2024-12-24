إسرائيل تشدد على أوروبا تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - أصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعةالحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن تنظيما إرهابيا، بحسب رويترز.

إسرائيل ترغب في تصنيف الحوثي تتظيم إرهابي

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون في بيان "الحوثيون يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا".

أسباب تخوفات وكره إسرائيل للحوثي

وأطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل فيما تقول الجماعة إنه للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي اليمنية، قال امس الأحد: إن هجمات واشنطن على اليمن إرهابية وتساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة.

هجمات أمريكية على اليمن

وشدد محمد علي الحوثي في حديثه على أن:" التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".

وواصلت القوات الأمريكية، عملياتها العسكرية ضد مواقع خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في اليمن، عبر هجوم استهدف شمالي مديرية الحديدة، المشرفة على مياه البحر الأحمر، بعد ساعات من هجوم آخر استهدف موقعا عسكريا في العاصمة صنعاء.

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