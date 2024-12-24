الاحتلال الإسرائيلي يجبر المرضى على إخلاء المستشفيات في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية- غز ة أن الاحتلال الاسرائيلي يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وذلك من خلال حصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية وإصراره على إخراجها عن الخدمة.

الشظايا تتناثر داخل ساحات المستشفى

وأشارت الصحة في بيان لها عبر قناتها علي تطبيق تيليجرام إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وأوضحت أن القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه وعلى مدار الساعة دون أي توقف والشظايا تتناثر داخل ساحات المستشفى محدثة اصواتا مرعبة وأضرارا جسيمة.

وناشدت كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة، أمام هذه الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي عليها.

اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وعلى الجانب الآخر اعترف وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، للمرة الأولى بالمسؤولية عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

وقال يسرائيل كاتس، إن تل أبيب ستفعل بصنعاء والحديدة كما فعلت بقطاع غزة ولبنان وطهران.

وأضاف يسرائيل كاتس: "سنوجه ضربات قاسية للحوثيين وسنلحق الضرر بالبنى التحتية الاستراتيجية التابعة للحوثيين".

نتنياهو يوجه تحذيرا إلي الحوثيين

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هجومنا على اليمن لن يكون الأخير ونواصل تدمير محور الشر الإيراني".

وأضاف نتنياهو: "لن نغض الطرف عن إيران وعلينا إزالة تهديدها ومنعها من امتلاك سلاح نووي".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،: أن "تل أبيب ستتحرك ضد الحوثيين كما تعاملنا بقوة ضد الأذرع التابعة لمحور الشر الإيراني"، وذلك وفق تعبيره.

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