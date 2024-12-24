مصرع 12 شخصا في انفجار مصنع متفجرات بتركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، مصرع 12 شخصا إثر انفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا.

انفجار مصنع للمتفجرات في غرب تركيا

وبحسب “سكاي نيوز ”في نبأ عاجل قبل قليل، لقى ما لايقل عن 12 شخصا مصرعهم جراء انفجار في المصنع، ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخري حتى الآن.

واقعة انفجار سابقة في تركيا

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، وقع انفجار آخر مصنع في محافظة سكاريا شمالي تركيا، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 30.

وظهرت كرة اللهب الناتجة عن الانفجار، وتطاير الحطام حول مكان المصنع.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الانفجار وقع في مصنع للمعكرونة، ولم يُعرف سببه على الفور.

وقالت إن من بين المصابين 6 في حالة حرجة، مضيفة أن 16 غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

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