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مصرع 12 شخصا في انفجار مصنع متفجرات بتركيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً -  أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، مصرع 12 شخصا إثر انفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا.

انفجار مصنع للمتفجرات في غرب تركيا

 وبحسب “سكاي نيوز ”في نبأ عاجل قبل قليل، لقى ما لايقل عن 12 شخصا مصرعهم جراء انفجار في المصنع، ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخري حتى الآن.

واقعة انفجار سابقة في تركيا

 يذكر أنه في سبتمبر الماضي، وقع انفجار آخر مصنع في محافظة سكاريا شمالي تركيا، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 30.

وظهرت كرة اللهب الناتجة عن الانفجار، وتطاير الحطام حول مكان المصنع.

 

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الانفجار وقع في مصنع للمعكرونة، ولم يُعرف سببه على الفور.

وقالت إن من بين المصابين 6 في حالة حرجة، مضيفة أن 16 غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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