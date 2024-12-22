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بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - حذرت بلدية غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم النفايات بمدينة غزة نتيجة العدوان.

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع 

وقالت بلدية غزة في بيانها:" نحذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان نتيجة تعطل محطات الصرف الصحي بسبب عدوان الاحتلال".

وأضافت:" الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

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ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم على غزة لـ 24 شهيدًا

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، يستهدف جيش الاحتلال البنية التحتية ومحطات الطاقة والمستشفيات في القطاع

وفي هذا السياق قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، اليوم الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق إنذار.  

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان 

وأضاف حسام أبو صفية أن الاحتلال أبلغهم بإخلاء المستشفى خلال ساعات، محمّلًا العالم مسؤولية ما يحدث فيه. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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