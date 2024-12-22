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مدير "كمال عدوان": الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر - أخبار كلمتك

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مدير "كمال عدوان": الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر - أخبار كلمتك

مدير "كمال عدوان": الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، اليوم الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق إنذار.  

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان 

وأضاف حسام أبو صفية أن الاحتلال أبلغهم بإخلاء المستشفى خلال ساعات، محمّلًا العالم مسؤولية ما يحدث فيه. 

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الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

وبالأمس السبت طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد أن تعرض لهجوم بشكل متكرر على مدار الأيام الماضية، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مناطق شمال القطاع منذ أكثر من شهرين ونصف.

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية: إن جيش الاحتلال  طلب إخلاء المستشفى بشكل كامل ونقل جميع المرضى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي القريب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى في مستشفى كمال عدوان  

وأشار إلى أن ذلك يفاقم من الوضع الصحي الكارثي في شمال قطاع غزة، مع استمرار تدهور الأوضاع الصحية للمرضى والمصابين داخله.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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