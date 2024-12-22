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سوريا تلغي رسوما على المستوردات وتحرر سقف السحب اليومي من البنوك - أخبار كلمتك

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سوريا تلغي رسوما على المستوردات وتحرر سقف السحب اليومي من البنوك - أخبار كلمتك

سوريا تلغي رسوما على المستوردات وتحرر سقف السحب اليومي من البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي، أن المديرية اتخذت مؤخرًا عدة إجراءات وأنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى قريبًا، ومنها إلغاء رسوم  "كانت السبب في ارتفاع الأسعار.

 إلغاء رسوم  على المستوردات

وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" الاخبارية، إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات في سوريا.

وأشار إلى أن المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية.

 

وقال إن حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة.

 تحرير سقف السحب اليومي  في سوريا

كذلك أعلن مصرف سوريا المركزي أنه وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلادبتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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