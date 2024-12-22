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اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - أفادت شبكة وقناة “العربية”، اليوم  الاحد، عن اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية.

وذكرت تقارير إعلامية  قبل وقت سابق من اليوم الأحد، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 24 شهيدًا منهم 19 شمالي القطاع.

شهداء بقصف الشجاعية وجباليا النزلة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًّا استهدف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وفي السياق ذاته استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب أخرين في استهداف إسرائيلي لتجمع للفلسطينيين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

 

قصف إسرائيلي على دير البلح

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة أبو سمرة، في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 45227 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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