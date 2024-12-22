ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم على غزة لـ 24 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 24 شهيدًا منهم 19 شمالي القطاع.

شهداء بقصف الشجاعية وجباليا النزلة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي استهدف تجمعا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وفي السياق ذاته استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب أخرين في استهداف إسرائيلي لتجمع للفلسطينيين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

قصف إسرائيلي على دير البلح

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو سمرة، في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 45227 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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