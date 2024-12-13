طلب الجنسية فنبشوا في ماضيه، واشنطن توجه تهمة التعذيب لمدير سجن سابق في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - أعلن القضاء الفيدرالي الأمريكي توجيه تهمة التعذيب إلى السوري سمير عثمان الشيخ (72 عامًا)، مدير سجن عدرا السابق، بتهمة التعذيب في خطوة تأتي بعد أيام على سقوط بشار الأسد.

وسمير عثمان الشيخ مسجون في الولايات المتحدة وكان مديرا لأحد سجون دمشق بين عامي 2005 و2008.

وتتهم واشنطن سمير عثمان الشيخ الذي كان يدير سجن عدرا السيئ السمعة قبل الحرب في سوريا، بأنه سبّب "آلاما جسدية ونفسية شديدة" لمعتقلين بنفسه أو أنه أعطى الأمر بذلك.

كذلك، يُتّهم الرجل البالغ 72 عامًا بإرسال سجناء إلى جناح خاص في هذا السجن حيث علِّقوا في السقف وضُربوا في الوقت نفسه، أو ربِطوا على "الكرسي الألماني" وهي أداة تعذيب تؤدي إلى تمزيق أطراف السجين.

وعُيّن سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور عام 2011.

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2020 تقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية عام 2023.

وقد أوقِف ووجه إليه الاتهام في لوس أنجولس في يوليو 2024 لكذبه على السلطات الأمريكية بشأن ماضيه من أجل الحصول على تصريح إقامة.

وقالت المسؤولة في وزارة العدل الأمريكية نيكول أرجنتييري في بيان، إن مدير السجن السابق "متهم بتعذيب معارضين سياسيين وسجناء آخرين بهدف ردع معارضة نظام بشار الأسد".

وأضافت أن "ضحايا معاملة عنيفة كهذه تستمر معاناتهم فترة طويلة بعد توقف عمليات التعذيب الجسدي".

وفي حال إدانته، يمكن أن يُحكم على سمير عثمان الشيخ بالسجن لعقود من الزمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.