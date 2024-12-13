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مسؤول عن فض اعتصام داعم لغزة، قائد شرطة جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس يترك منصبه - أخبار كلمتك

مسؤول عن فض اعتصام داعم لغزة، قائد شرطة جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس يترك منصبه - أخبار كلمتك

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مسؤول عن فض اعتصام داعم لغزة، قائد شرطة جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس يترك منصبه - أخبار كلمتك

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مسؤول عن فض اعتصام داعم لغزة، قائد شرطة جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس يترك منصبه - أخبار كلمتك

مسؤول عن فض اعتصام داعم لغزة، قائد شرطة جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس يترك منصبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:10 صباحاً - غادر قائد شرطة جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس إدارة شرطة الحرم الجامعي.

وكان قائد شرطة الجامعة قد تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع هجوم عنيف تعرض له ناشطون مناصرون للفلسطينيين في مايو بينما كانوا يقيمون مخيم اعتصام بالجامعة.

وقالت إدارة شرطة جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس أمس الخميس “كان يوم 10 ديسمبر 2024 هو آخر يوم لرئيس شرطة جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس السابق جون توماس في الجامعة وإدارة شرطة الجامعة”.

وذكرت الإدارة أن سكوت شيفلر سيتولى مؤقتًا منصب قائد شرطة الجامعة إلى أن يتم اختيار قائد دائم.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن سبب رحيله. ولم يتسن على الفور الاتصال بتوماس للتعليق. 

وكان قد صرح لصحيفة لوس انجلوس تايمز في مايو  بأنه فعل “كل ما بوسعه” لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة الطلاب.

وفي واحدة من أكثر الحوادث عنفا في الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة على صلة بالحرب في غزة، اقتحم مهاجمون ملثمون وصفهم المسؤولون بأنهم “محرضون” اعتصاما لمحتجين مناصرين للفلسطينيين بالهراوات والعصي. وقال المحتجون إن ألعابا نارية ألقيت عليهم أيضا.

واستمر الوضع لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتى الصباح الباكر من يوم الأول من مايو قبل أن تتدخل الشرطة وتعيد فرض النظام.

وانتقد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم “الاستجابة المحدودة والمتأخرة لتطبيق القانون في الحرم الجامعي” ووصفها بأنها غير مقبولة.

وفي الليلة التالية، داهم المئات من عناصر الشرطة مقر الاحتجاج واعتقلوا أكثر من 200 شخص.

وجعلت هذه الاضطرابات من جامعة كاليفورنيا- لوس انجلوس النقطة المحورية في أسابيع من التوتر بالعشرات من الجامعات الأميركية

واحتج المتظاهرون المناهضون للحرب على دعم واشنطن لإسرائيل والوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة حيث نزح كل السكان تقريبا وحيث توجد أزمة جوع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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