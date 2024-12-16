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قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

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قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - القرداحة إحدى القرى التابعة لمحافظة اللاذقية السورية وأشهرها، فهي مسقط رأس الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتعد معقلا لطائفة العلويين.

القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري المعزول

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، ودخول الفصائل المسلحة السورية إلى العاصمة دمشق، كانت هناك مخاوف من انتقام المعارضة من العلويين في قرداحة.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن وفد من قوات المعارضة السورية التقى بشيوخ العشائر في منطقة القرداحة العلوية،  وحصلوا على دعمهم، في حين قال سكان إن الخطوة علامة مشجعة على التسامح من جانب حكومة البلاد الجديدة.

 

وقال 3 من سكان القرداحة إن وفد قوات المعارضة زار المنطقة الواقعة في جبال محافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا، حيث التقى بعشرات من رجال الدين والشيوخ وغيرهم، قبل أن يوقع وجهاء العلويين على بيان دعم.

 

معلومات عن قرية القرداحة

وأفاد السكان بأن الوفد ضم أعضاء من هيئة تحرير الشام والجيش السوري الحر، وهما جماعتان قادتا قوات المعارضة.

وشدد بيان أصدرته الطائفة العلوية بعد الزيارة على التنوع الديني والثقافي في سوريا، داعيا إلى استعادة الشرطة والخدمات الحكومية في أسرع وقت ممكن تحت إدارة الحكام الجدد، ووافق على تسليم أي أسلحة بحوزة سكان القرداحة.

وأصدر وجهاء ومشايخ الطائفة العلوية في سوريا بيانا  طالبوا فيه بإصدار عفو عام يشمل كل الشعب السوري، وبضمانات كافية لعودة كل المهجرين إلى ديارهم أينما كانت، كما أكدوا عدم جواز حمل السلاح إلا ضمن المؤسسات الشرعية.

وخلال فترة حكم بشار الأسد لم يكن أهالي القرداحة بعيدا عن المعاناة التي عاشها الشعب السوري، وتحدث الكثير من أهالي القرداحة عن الأوضاع الصعبة التي عاشوها خلال فترة حكم بشار الأسد.

 وكان سكان القرداحة أزالوا تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والد بشار، قبل وصول وفد قوات المعارضة.

ويشكل السوريون من الطائفة العلوية نحو 10% من سكان البلاد ويتمركزون في محافظة اللاذقية بالقرب من البحر المتوسط والحدود مع تركيا.

والقرداحة هي قرية سورية تابعة لمحافظة اللاذقية ومركز منطقة القرداحة. تقع في شمال غرب سوريا في الجبال المطلة على مدينة اللاذقية الساحلية

وتشمل قرية القرداحة المناطق القريبة كلماخو إلى الغرب، وبستان الباشا إلى الجنوب الغربي، وحرف المسيترة إلى الجنوب الشرقي ومزيرعة إلى الشمال. 

وولد الرئيس السوري حافظ الأسد الذي حكم من عام 1970 إلى عام 2000، في القرداحة ويوجد في وسط البلدة تمثال كبير لحافظ الأسد، كما يوجد هناك ضريح ضخم يحتوي على قبري باسل الأسد وحافظ الأسد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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