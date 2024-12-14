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وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا - أخبار كلمتك

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وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا - أخبار كلمتك

وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم السبت، إنه من المهم خلق حالة أمان في سوريا وعدم اعتماد سياسة الإقصاء.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: "أن  الحوار والانتخابات الطريق لنظام سياسي يشمل الجميع في سوريا وتقييمنا للوضع في دمشق سيكون وفق الأفعال لا الأقوال".

وبالأمس الجمعة، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي: "لن نسمح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت وهذا يمثل تهديدا للاستقرار بالمنطقة".

 

العراق يدعو إلى مساعدة السوريين على بناء بلدهم 

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "على الدول الصديقة أن تضطلع بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم ومواجهة التحديات".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت  إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

 

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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