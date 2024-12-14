اتهام بحجب معلومات وتحرك عاجل من ترامب، ما قصة الطائرات المسيرة الغامضة بسماء نيوجيرسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:35 صباحاً - دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السلطات إلى إسقاط الطائرات المسيرة الغامضة التي تشاهد في سماء ولاية نيوجيرسي وحول البلاد.



كما دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، مساء الجمعة، الحكومة إلى الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الطائرات المسيرة مجهولة الهوية.

وكتب ترامب على موقع "Truth Social": "لقد تم رصد طائرات بدون طيار غامضة في جميع أنحاء البلاد، هل يمكن أن يحدث هذا بالفعل دون علم حكومتنا؟ لا أعتقد ذلك! أخبروا المواطنين بذلك الآن، وإلا، أطلقوا النار عليها وأسقطوها!".

أجسام طائرة داخل مقاطعات ديلاوير وفيلادلفيا

ويأتي منشور ترامب في الوقت الذي كانت هناك تقارير متزايدة عن مشاهدات في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، ووفقا لقناة "WPVI-TV" في مدينة فيلادلفيا، فإن هناك تقارير متعددة تتحدث عن أجسام طائرة داخل مقاطعات ديلاوير وفيلادلفيا.

ونفى البنتاجون يوم الأربعاء أن تكون أي دولة أجنبية وراء المسيرات الغامضة التي حلقت بالقرب من المواقع العسكرية الأمريكية الحساسة في نيوجيرسي.

وأرسل المشرعون من ولايتي نيوجيرسي ونيويورك (المناطق التي حلقت فوقها الطائرات المسيرة) خطابا يوم الخميس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الطيران الفيدرالية يطالبون بإحاطة بشأن الموضوع.

كما تلقى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري) إحاطة سرية بشأن مشاهدات الطائرات المسيرة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي إن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي يبحثان مسألة الطائرات المسيرة فوق نيوجيرسي.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية "تأخذ هذه المشكلة على محمل الجد".

اتهام بحجب معلومات

وأمس أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي جوش جوتهايمر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي يحجبان معلومات عن الأمريكيين حول مسيرات مجهولة شوهدت في سماء نيوجيرسي وضواحي نيويورك.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو الوكالة الرئيسية، ووزارة الأمن الداخلي هما المسؤولان. إنهما مسؤولان عن معلومات أكثر تفصيلا للجمهور، وهما مسؤولان عن هذا المجال الجوي إلى جانب إدارة الطيران الفيدرالية".

واعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي أن الأجسام المجهولة تثير العديد من التساؤلات.

وأشار إلى النداءات المستمرة من السكان المحليين في نيوجيرسي بسبب ظهور المسيرات.

وأضاف: "لدي إحاطة سرية الأسبوع المقبل، لكنهم في النهاية لا يقدمون معلومات كافية للجمهور والجمهور يشعر بالقلق".

كما دعا إلى مراقبة تحركات الأجسام وإسقاطها إذا كانت الطائرات بدون طيار تشكل تهديدا للقواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق.

والأربعاء الماضي، زعم عضو الكونجرس الأمريكي جيف فان درو، أن الطائرات بدون طيار الغامضة فوق "جاردن ستيت" في نيوجيرسي قادمة من إيران، وأنها تطلق بواسطة سفينة متوقفة قبالة الساحل الشرقي.

وتم رصد هذه الطائرات المسيرة الكبيرة وهي تحلق في السماء ليلا عبر نيو جيرسي لأسابيع، مما حير السكان.

وفي بعض الأحيان تم رصد العديد من الأجسام تحلق في تشكيلات، وبدأت تظهر عبر أجزاء من نيويورك أيضا، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

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