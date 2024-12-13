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جيش الاحتلال يحرق عددا كبيرا من المنازل شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يحرق عددا كبيرا من المنازل شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يحرق عددا كبيرا من المنازل شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق عددا كبيرا من المنازل على دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يحرق عدد من المنازل

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الدخان والنيران تصاعدت من مدرسة صلاح الدين، وهي مأوى للنازحين الفلسطينيين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على حي الرمال بمدينة غزة.

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن القوات الإسرائيلية أحرقت بالقنابل مركبة إسعاف أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد أيام من إطلاق النار عليها وتعطيلها.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن  ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 434 إلى 44.875 شهيدا و106.454 مصابا.

كما أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم عنيف في غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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