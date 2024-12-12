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خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي جعل سوريا دولة منزوعة السلاح ويسعى للسيطرة على الجولان - أخبار كلمتك

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خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي جعل سوريا دولة منزوعة السلاح ويسعى للسيطرة على الجولان - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي جعل سوريا دولة منزوعة السلاح ويسعى للسيطرة على الجولان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:35 مساءً - أكد العميد بهاء حلال، خبير عسكري، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض الأمر الواقع في سوريا بهدف التأثير في المعارضة المسلحة ودفعها إلى التعامل مع إسرائيل كواقع سياسي وعسكري ما يثنيها عن معاداة تل أبيب.

 

تدمير القدرات العسكرية السورية

وأوضح أن الغارات الاحتلال دمرت القدرات العسكرية السورية بما في ذلك السلاح البحري وأنظمة الدفاع الجوي مما حول سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح.

 

هدف إسرائيل في منطقة الجولان

وأشار حلال في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن إسرائيل تستهدف السيطرة على منطقة الجولان وجبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على الحدود اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة.

وتابع: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن نواياه بالسيطرة الدائمة على الجولان وهو ما يتماشى مع خطة شاملة لتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة.

توسيع النفوذ الإسرائيلي 

وتابع الخبير العسكري: أن العملية الإسرائيلية تستهدف توسيع النفوذ الإسرائيلي ليشمل مناطق مثل جبل العرب محذرًا من أن هذا التوسع يمثل تهديدًا مباشرًا للدول العربية الأخرى وأنه يؤدي إلى تغيير جذري في موازين القوى في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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