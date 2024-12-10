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الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار - أخبار كلمتك

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الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار - أخبار كلمتك

الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية ، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبع على حافة الانهيار.


وأكد ناريشكين أن "روسيا تقترب من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمبادرة الاستراتيجية على الأصعدة كافة تابعة للجيش الروسي".


وشدد ناريشكين على أن "المزيد من التصعيد لن يؤدي إلى إنهاك  روسيا، كما تعتقد واشنطن ولندن، لكنه سيكون أقرب إلى الهزيمة الاستراتيجية للغرب نفسه".

ونوه إلى أن الغرب يخطط للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، ومن ثم إجبار دول البلطيق وأوروبا الشرقية والألمان على القتال.

وأشار إلى أن نظام زيلينسكي فقد شرعيته تمامًا، ونتيجة لذلك فقد القدرة على الاتفاق.


وكشف ناريشكين أن الولايات المتحدة تخسر المبادرة على الجبهات كافة، من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا، ولها إخفاقات في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي

وأضاف: "محاولات زعزعة الوضع في روسيا الاتحادية لم تنجح، والروس يدركون أن ثمن المواجهة مع الغرب هو الحرية وسيادة البلاد".
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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