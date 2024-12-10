أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بيدمروا الأسطول البحري، غارات إسرائيلية كثيفة قرب ميناء اللاذقية السوري (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:49 صباحاً - شنَّت إسرائيل غارات على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في مناطق متفرقة من سوريا، بعدما أعلنت فصائل المعارضة عن إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر أمنية سورية إن هجومًا إسرائيليًّا استهدف منشأة دفاع جوي، قرب ميناء اللاذقية السوري المطل على البحر المتوسط.


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم سفنا للقوات البحرية السورية في ميناء اللاذقية ودمرها بالكامل.

 

— وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz)


وأضافت الإذاعة أنه جرى "استهداف أكثر من 250 هدفًا عسكريًّا في سوريا في واحدة من أكبر العمليات في تاريخ القوات الجوية".

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مركزًا حكوميًّا يقال إنه مرتبط بإنتاج اسلحة  كيميائية في برزة في العاصمة أيضًا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إسرائيل شنت 140 غارة مساء أمس الإثنين على مواقع تابعة للجيش السوري في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مصدران أمنيان سوريان إن طائرات إسرائيلية قصفت ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية رئيسية للجيش السوري تضم عشرات المروحيات والطائرات الحربية.

وأضاف المصدران أن قاعدة القامشلي الجوية في شمال شرق سوريا وقاعدة شنشار في ريف حمص ومطار عقربا جنوب غربي العاصمة دمشق تعرضت جميعها للقصف.

ووفق المصدرين، شنت إسرائيل عدة ضربات على مركز أبحاث على مشارف دمشق ومركز للحرب الإلكترونية بالقرب من منطقة السيدة زينب بالعاصمة.

وكانت إسرائيل قد شنّت منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ورغم أنها نادرا ما أكدت تنفيذها، لكنّها كررت عزمها التصدّي لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق