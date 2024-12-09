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جيش الاحتلال يقتحم القنيطرة السورية وحظر تجوال في 5 بلدات (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:40 صباحاً - اقتحمت مدرعات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة القنيطرة تنفيذا لتعليمات تلقتها قوات الجيش باحتلال المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل، وسط صمت من الفصائل المسلحة واستياء المواطنين السوريين.

وين بدنا نروح بحالنا

ووثق سوريون مشاهد لاقتحام الآليات الإسرائيلية، مدينة القنيطرة بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تحركات لـ"تأمين المستوطنات الإسرائيلية"، ويظهر صوت امرأة سورية تقول "وين بدنا نروح بحالنا".

— نون بوست (@NoonPost) https://twitter.com/NoonPost/status/1865875243782295893?ref_src=twsrc%5Etfw

وناشد الصحفي والناشط عمر الحريري عبر حسابه على منصة "إكس"، الفصائل المسلحة بـ"الاستيقاظ من الفرحة" قبل وقوع الكارثة.

نقطة تماس حساسة

وتعتبر القنيطرة نقطة تماس حساسة بين الفصائل المسلحة السورية والقوات الإسرائيلية، ما يجعلها جزءًا من الخطوط الأمامية التي تؤثر على الأمن الإقليمي.

كما أن المنطقة تعتبر محورية في سياق الصراع الإقليمي، فهي تمثل مركزًا حيويًا للتواصل بين مختلف الجبهات العسكرية في الجنوب السوري، حيث يكون التحكم بها حاسمًا للحفاظ على استقرار الخطوط الأمامية ضد أي هجمات من الفصائل المسلحة تجاه إسرائيل.

وباشر الجيش الإسرائيلي عمليات حربية بعيدة المدى، وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات لقوات الجيش باحتلال المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل والمحددة باتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1974.

حظر تجوال في 5 بلدات

كما فرض الجيش الإسرائيلي حظرا للتجول على سكان خمس بلدات تقع ضمن المنطقة العازلة في جنوب سوريا، المحاذية للجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان منذ العام 1967.

وتوجه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إلى سكان أوفانية والقنيطرة والحميدية والصمدانية الغربية والقحطانية بالقول "من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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